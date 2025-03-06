Bursa’nın trafiğinde en işlek yollarından biri olan Yenişehir-İnegöl karayolu yapımının ilk ihalesi 2007 yılında gerçekleşti. Yapılan itirazlar sonucunda proje tekrar revize edilerek 2013 yılında tekrar bir ihale yapılmasına rağmen 18 yıldır tamamlanamadı. CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Yenişehir ilçe başkanı Deniz Dörtkardeş, Yenişehir Belediyesi CHP meclis üyeleri ve partililerle birlikte senelerdir bitmeyen Yenişehir - İnegöl yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“BU İKTİDAR YENİŞEHİR-İNEGÖL YOLUNU TAMAMLAMAKTAN BİLE ACİZ”

AKP iktidarının yıllardır duble yollarla övündüğü ancak Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan Bursa’da halen yol sorunun çözülmediğini belirten CHP’li Canan Taşer, “Şuan yıllardır bitmek bilmeyen Yenişehir-İnegöl yolu üzerindeyiz bundan öncede ilçe merkezindeki esnaflarımızı gezdik bir değindik bin ah işittik. İnsanlar çok dertli küçük esnaf çok dertli. Maalesef bu iktidarın ülkeye katabileceği hiçbir şey kalmamış." dedi.

Taşer şu ifadeleri kullandı:

-Şu an üzerinde durduğumuz Yenişehir-İnegöl yolunun ilk ihalesi 2007 yılında yapılmış daha sonra proje revize edilerek 2013 yılında tekrardan bir ihale daha yapılmış fakat yapılan itirazlarla birlikte ancak 2014'te yapımına başlanabilmiş.

-2014 yılından bu yana halen Yenişehir-İnegöl yolu yıllardır tamamlanamadı. Araçlar geçerken buralar toz toprak olmaya devam ediyor. Bu süreçte onlarca bölge müdürü değişti artık biz Türkiye’nin her yerinde bu iktidarın yapamadığı yollar için ‘kaç kaza olması gerekiyor, kaç can kaybetmemiz gerekiyor?’ demekten maalesef sıkıldık.

-Bu iktidar Yenişehir-İnegöl yolunu bile tamamlamaktan aciz. Sahada esnafla tokalaşırken de gördük burada 18 senedir bitmeyen yol üzerinde de bunu görüyoruz ki bu iktidarın artık bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Buradan sözünü veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Yenişehir-İnegöl yolunu da biz tamamlayacağız.