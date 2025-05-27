Üç Yıl Erken Tahliye İmkanı

Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu imzası ile yayınlanan habere göre yeni paketle birlikte, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen bazı suçlar kapsamında hüküm giyen mahkûmlar, üç yıl erken açık cezaevine geçebilecek. Hâlihazırda açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek. Söz konusu hükümlüler kalan cezalarını dışarıda, denetimli serbestlik altında tamamlayacak. Ancak bu tahliye otomatik olmayacak; her hükümlü detaylı şekilde değerlendirilecek.

Tahliye İçin Gözlem Kurulu Şartı

Erken tahliye imkânından faydalanmak isteyen hükümlüler, cezaevi gözlem kurullarının olumlu raporunu almak zorunda olacak. AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, bu kurullar; hükümlünün cezaevi içindeki davranışlarını, pişmanlık düzeyini, meslek edinme çabalarını ve sosyal projelere katılımını titizlikle inceleyecek. Psikolojik eğilimleri tehlike arz eden ya da suça meyilli olduğu değerlendirilen kişiler için kapılar açık olmayacak. Yetkililer, “Toplum güvenliği birinci öncelik. Tahliye edilecek kişilerin toplum içinde yeniden suça karışmaması için kurullar son derece hassas çalışacak” açıklamasını yaptı.

Özel Durumu Olan Mahkûmlara Ayrı Düzenleme

Pakette yer alan bir diğer önemli başlık ise özel infaz koşullarına ilişkin düzenlemeler. Hamile kadınlar, küçük çocuğu bulunan anneler, yaşlılar, engelliler ve ağır hastalığı bulunan hükümlüler için konutta infaz yolu açılıyor. Buna göre; hamileler ve çocuklu kadınlar cezalarının beş yılını evde tamamlayabilecek. Cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ya da hasta mahkûmlar ise adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği raporla 8 ila 10 yıllık cezalarını dışarıda geçirebilecek.

Örgüt Adına Suç İşleyene Yeni Düzenleme Beklenmiyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerle ilgili mevcut yasa maddesini iptal etmesinin ardından gözler bu konuda yapılacak olası düzenlemeye çevrildi. Ancak AK Parti kaynakları, bu alanda yeni bir düzenleme yapılmama ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiriyor. Daha önce iki kez yapılan düzenlemelerin iptal edilmesi nedeniyle, yeni bir formül geliştirmenin zor olduğu belirtiliyor. Bu durumda olan kişilerin mevcut terörle mücadele yasaları çerçevesinde, “iltisak” ya da “yardım-yataklık” kapsamında değerlendirileceği vurgulanıyor.