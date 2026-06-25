Kaza, saat 16.30 sıralarında, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi.
Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil ile Metin Sarıbaş idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Metin Sarıbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
VEKİL VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
Milletvekili Ercan Öztürk ve yanındaki oğlu Muhammet Öztürk'ün ise hafif yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sarıbaş’ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.