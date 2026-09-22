Türkiye milyar dolarlık fon skandalını konuşurken AKP Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin başkanlığını yürüttüğü başkanlığın paylaşımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görev ve yetkilerini anlatan bir bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda SPK'nın "sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş mali özerkliğe sahip bir kamu kurumu" olduğu belirtildi.

Paylaşımda ayrıca SPK’nın piyasayı manipüle edenler hakkında doğrudan suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi.

'DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİDİR'

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.

Görevleri: Sermaye piyasalarının işleyişine, finansal araçlara ve bu piyasada faaliyet gösteren kurumlara yönelik temel kuralları (tebliğ ve yönetmelikleri) hazırlamakta ve yürürlüğe koymaktadır. Yatırımcıların doğru karar verebilmesi ve piyasada şeffaflığın sağlanması için şirketlerin kamuyu aydınlatma (finansal raporlama ve haber duyuruları) süreçlerini standartlara bağlamaktadır. Sermaye piyasalarında görev alacak profesyonellerin niteliklerini belirlemekte ve onlara yönelik lisanslama süreçlerini yürütmektedir.

Yetkileri: Sermaye Piyasası Kanunu'na ve belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulama, faaliyetlerini geçici olarak durdurma veya yetki belgelerini (lisanslarını) iptal etme yetkisine sahip bulunmaktadır. Piyasa fiyatlarını yapay olarak etkilemeye çalışan (manipülasyon) veya gizli şirket bilgileriyle haksız kazanç sağlayan (içeriden öğrenenlerin ticareti) şüpheliler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır. Şirketlerin halka arz (borsaya açılma) veya borçlanma aracı (tahvil vb.) ihraç etme başvurularını inceleme, izahnamelerini onaylama veya şartları taşımayan talepleri reddetme yetkisini kullanmaktadır."