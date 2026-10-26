AKP bürokrasisinin tasfiye edilen fonlarla olan yakın ilişkinin yankıları sürüyor. ‘Fon mağduru’ olduğunu söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili yeni açıklamlarda bulundu. Nihat Zeybekci “Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır” ifadelerini kullandı.

‘GİZLENEMEZ’

Zeybekci, Denizli’deki Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen AKP Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin değiştiğini, Türkiye’nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu söyledi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına da değinen Zeybekci, şöyle konuştu: “Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde ‘Al bunu, götür bunu’ diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net.”

Zeybekci, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız.”

7 Ekim 2026

Nihat Zeybekci’nin eleştirdiği 6 kamu kurumunun SPK, BDDK, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank, Masak olması ihtimali güçlü görünüyor.

‘455 bin mağdurdan biriyim’

Nihat Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin de Tera Portföy'e ait TP2 adlı Para Piyasası Fonu'na yatırım yaptığını ve SPK'nın tasfiye kararının ardından parasının sistemde kaldığını belirterek "Ben de 455 bin mağdurdan biriyim" demişti. Yazarımız İsmail Saymaz, Zeybekci'nin fonlara yatırdığı paranın yaklaşık 250 milyon lira olduğunu belirtmişti. Cezaevinde tutuklu Sozcu.com.tr editörü Mustafa Balcı ise 7 Ekim’de yayımlanan haberinde Zeybekci’nin ortağı olduğu 4 şirketin satış gelirinin Tera’nın fonunda kaldığını, şirketin personel maaşlarını ödeyebilmek için kredi/avans araçlarına başvurduğunu ifade etmişti.