Geçtiğimiz ay gerçekleşen AKP Elazığ kongresinde Şerafettin Yıldırım’ın tekrar il başkanı seçilmesinin ardında 39 kişilik il yönetimin açıklamasının ardından yönetimde yer alan Veli Aksu, yönetimin salt çoğunluğunun nitelik ve vasıflarından uzak olduğu gerekçesiyle il yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Aksu'nun il başkan yardımcılığı görevi verilmemesinden dolayı istifa ettiği ifade edildi.

“VATANDAŞLAR KONGREYE TEVECCÜH GÖSTERMEDİ”

31 Mart yerel seçimlerini ve kongredeki katılımla ilgili eleştiriler yapan AKP’li Veli Aksu, “Geçen dönem AK Parti il başkan yardımcısı ve il ARGE başkanı olarak görev yaptım. 25 Şubat 2025 tarihinde AK Parti Elazığ 8.İl Kongresinde asil olarak yönetim kurulu üyesi olarak teşkilata girdim. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerde Elazığ bugüne kadarki en düşük oy oranını aldı. 9 Beldemizin En küçük nüfuslu 3 beldesini ancak kazanabildik. Elazığ'ın 11 ilçesinden de yine en küçük nüfusa sahip 3 ilçenin belediye başkanlığını kazanabildik. Hamdolsun Elazığ il belediye başkanlığını, bir önceki seçimlere göre yaklaşık 12.000 oy az azalmasına rağmen kazanabildik. Elazığ il başkanlığı 25 Ocak 2025 yılı 8. İl Kongresinde 600.000 nüfusu Aşan Elazığ'da maalesef kongreye vatandaşlar teveccühü göstermedi. Gördüğünüz üzere video Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşma anında çekilmiştir” dedi.

“TEŞKİLATIMIZIN SALT ÇOĞUNLUĞU NİTELİK VE VASIFLARDAN UZAKTIR”

Yeni kurulan il yönetiminin nitelik ve vasıflardan uzak olduğunu belirten Aksu, “Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum AK Parti’mizin Elazığ teşkilat yapılanmasının Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ilkelerin ve dönüşümün aksine, vatandaşlarımızın bizlere 31 Mart seçimlerinde verdiği mesajdan uzak, çoğunlukla şahsi siyasi ikballer, siyasi hesaplar gözetilerek teşkilat oluşturulduğunu ve bunun davamıza zarar vermeye devam edeceğini, Ak Parti Elazığ 8.İl Kongresinde büyük umutlarla yeni yönetim kurulu ve teşkilatın toplumda karşılığı olan liyakat ve ehliyete dayalı teşkilat yapısının oluşturacağını umut ederek il yönetim kuruluna asil olarak seçildim. Ancak Elazığ il Teşkilatımızın salt çoğunluğunun genellikle bu nitelik ve vasıflardan fersah fersah uzak olduğunu gördüm. Bunu AK Parti il başkanımız Şerafettin Bey ile bizzati ikili görüşme de dile getirdim O da dedi ki CV kabarık olan toplumda karşılığı olan insanları biz sahaya indiremiyoruz Bundan dolayı ben bunları tercih ettim. Hatta televizyon programında bile bunu tekrarladı. Parti üyeliğim devam etmek kaydı ile sadece Ak Parti Elazığ il yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmeye karar verdim. Bununla beraber davamızın bir neferi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AK Parti’mize ve partimizin ilkeleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.