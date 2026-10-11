AKP Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu iş artık haddini aştı. Linç kampanyasına izin vermeyiz. Herkes haddini bilsin. Cumhurbaşkanımıza iftiraya müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz” dedi.

Muhalefeti siyasi linç kampanyası yürütmekle suçlayan Çelik, fon skandalına ilişkin benzer dolandırıcılıkların başka ülkelerde de yaşandığını savundu. Çelik, “Bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın ve partimizin kurumsal kimliğinin hedef alınmasına izin vermeyiz” dedi.

Mağdurların zararlarının sorumlulardan karşılanacağını savunarak “Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Fon kurulu dördüncü toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor” ifadelerini kullandı.