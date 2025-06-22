20 yıllık AKP iktidarında emeklinin kaybını hesaplayan Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu (MESK) Genel Başkanı Musa Kocaman, emekli maaşının altın alım gücü üzerinden yaptığı hesaplamayla emekli maaşının bugün 105 bin TL olması gerektiğini belirtti.

13 ÇEYREK ALTIN ERİDİ

Kocaman yaptığı hesaplamada, 2005 yılında 437 TL’lik emekli maaşı ile 1456 adet simit alınabildiğini belirtirken, bu rakamın 2015’te 1000 adede, 2025’te ise 723 adede gerilediğini, 733 simit eksildiğini belirtti. Aynı hesap altın üzerinden yapıldığında 2005’te 437 TL’lik en düşük emekli maaşı ile 15 çeyrek altını alınabiliyordu. Bu rakam 2015’e gelindiğinde 6’ya, 2025’e gelindiğinde ise 2’ye geriledi. Kocaman, “Bugün emeklinin 15 çeyrek altın alması için maaşı 105 bin TL olmalı. Veriler açık, emeklinin alın teri çeyrek çeyrek, lokma lokma eridi. Emekli; bu ülkenin yolu, köprüsü, elektriği, okulu, hastanesi, fabrikasıdır. Emekli, bir ömür vererek bu memleketin taşını toprağını harca dönüştürendir. Emekli maaşı, yoksulluk sınırının çeyreği bile etmiyor” diye konuştu.