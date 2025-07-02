Temmuz ayının gelişiyle birlikte zam yağmuru da başladı. 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek ÖTV zammı öncesinde, vatandaşları doğrudan ilgilendiren bir artış daha yaşandı. Kur farkı nedeniyle köprü ve otoyol geçiş ücretlerine örtülü zam yapıldı.

Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bazı otoyolların geçiş ücretlerine örtülü zam geldi. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen bu yapılar için döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalarda artış gerekçesi olarak kur farkı gösterildi. Yani AKP emekliye vermediği parayı köprü ve otoyol yapan müteahhit ödeyecek. Hazinenin her araç için şirkete ödeyeceği tutarlar dudak uçuklattı.

İşte Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan selim, Avrasya Tünel ve köprüler için yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Osmangazi Köprüsü

Güncel geçiş ücreti: 795 TL

Temmuz garantili geçiş ücreti: 2.183 TL

Hazine’nin araç başı şirkete ödeyeceği fark: 1.388 TL

1915 Çanakkale Köprüsü

Güncel geçiş ücreti: 795 TL

Temmuz garantili geçiş ücreti: 975 TL

Hazine’nin araç başı şirkete ödeyeceği fark: 180 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Güncel geçiş ücreti: 80 TL

Temmuz garantili geçiş ücreti: 238 TL

Hazine’nin araç başı şirkete ödeyeceği fark: 158 TL

Avrasya Tüneli

Güncel geçiş ücreti: 225 TL

Temmuz garantili geçiş ücreti: 277 TL

Hazine’nin araç başı şirkete ödeyeceği fark: 52 TL