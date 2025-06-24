16 milyonu aşan sayıları ile Türkiye'nin en büyük sosyal grubunu oluşturan emekliler, temmuz ayında alacakları maaş zammının kesinleşmesini bekliyor.

3 Temmuz'da TÜİK'in duyuracağı enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının alacağı zam farkının kesinleşmesi beklenirken, en düşük emekli maaşında artışa gidilip gidilmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

SGK mevzuatına göre enflasyon farkı yalnızca emeklilerin kök aylıklarına yansıtılırken, halihazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emeklinin ücretinde düzenleme yapılabilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunulması gerekiyor.

AKP KARARINI VERDİ, DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ekonomim'den Besi Karalar'ın haberine göre, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtılmasına karar veren AKP, temmuz ayının 2. haftasında Meclis'e emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifi sunacak.

İlk 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, emeklilerin maaşındaki artışın yüzde 15 ila 16 seviyesinde olması bekleniyor. Çalışmanın detayları ise şu şekilde:



4 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK

AK Parti, 6 ayda bir olduğu gibi, kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal hazırlıklara başlıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması tahmin ediliyor. Bu rakamlardan birinin olması halinde ise 4 milyon emeklinin yararlanacağı ve 6 aylık artışın maliyetinin 60 milyarı bulacağı söyleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI 15,09 OLDU

Şu ana kadar yani Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15,09’luk bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak ve bu durumda eğer ekstra artış yapılmazsa en düşük maaş bu oranda (2350 TL) artırılarak 16 bin 819 liraya çıkacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde ise 6 aylık fark yüzde 17,39 olacak. Bu durumda ise fark 2 bin 516 lira, en düşük maaş 16 bin 985 liraya çıkacak. Tabii ki kök maaşı bu seviyenin altındakiler için daha önce belirttiğimiz gibi yasal düzenleme şart.