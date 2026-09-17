Gaziantep’in Nizip ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı Yakup Karakuş, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kafede 4 kişinin saldırısına uğradı. Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Karakuş, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Karakuş, saldırganlardan şikayetçi oldu. KAFADA VE VÜCUDUNDA ZEDELENMELER OLUŞTU İddiaya göre saldırı sırasında Karakuş’un elmacık kemiğinde, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmeler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yürüttüğü çalışma sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. SALDIRININ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİASI Saldırının, Karakuş’un AKP Nizip İlçe Başkanı Fatih Altunses ve ilçe yönetimine yönelik eleştirel paylaşımları nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Saldırının ayrıca “Murat Sağlam” isimli sahte sosyal medya hesabıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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