Türkiye'yi sarsan fon skandalına adı karışan AKP Genel Bakan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı her yerden siliniyor.

Fon skandalında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak yaklaşık dört ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği, eşi İlyas Kaya’nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği belirlenmiş ve böylece çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı.

ADI HER YERDEN SİLİNİYOR

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP'deki görevlerinden istifa ederken, AKP cephesi eski bakanın adını her yerden silmeye başladı.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, istifasının hemen ardından Fatma Betül Sayan Kaya’yı MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkarmıştı. Son olarak Kaya'nın adı AKP'nin internet sitesinden de kaldırıldı.

AKP'nin sitesinde Kaya'nın adı arandığında sonuç sıfır olarak çıkıyor.