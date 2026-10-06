Fon krizinden etkilenen vatandaşlar için 10 maddelik kanun teklifi geliyor. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor.

Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor.

1 MİLYON LİRA ALTINDA YATIRIMLARA ARA ÖDEME YAPILACAK

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor.

İlk aşamada 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 350 bin kişi için ödeme süreci başlatılacak. Daha yüksek tutarda alacağı bulunan yatırımcılar ise fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve tasfiye sürecinin ilerlemesine bağlı olarak ödeme alacak.

Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

Elde edilen kaynağın yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılması öngörülüyor.

KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı bildirdi.

Ak Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.