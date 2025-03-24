Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. İktidara yakın anket şirketinin İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarihte yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti.
ORC Araştırma, 05-20 Mart tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP, 16 şehirde birinci parti olurken AKP ise 13 ilde birinci oldu.
Belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden alınan İstanbul'da CHP diyenlerin oranı yüzde 33, AKP yüzde 30.4 oy aldı. İstanbul'da üçüncü sırada ise yüzde 7.5 ile DEM Parti yer aldı.
CHP Ankara'da AKP'yi fark atarken İzmir'de ise açık ara önde birinci sıraya yerleşti.
İŞTE İLLERDEKİ OY ORANLARI