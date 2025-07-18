Özdemir Araştırma, CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) 7-11 Temmuz tarihleri arasında, 2 bin kişiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Genel seçim anketinde, CHP yüzde 32,9 oy oranı ile birinci parti olurken; araştırmada AKP’nin oy oranı yüzde 31,1 seviyesinde kaldı. Böylece CHP ile AKP arasındaki fark 1,8 puana yükseldi.

İşte anket sonuçları:

'OY VERMEM' DİYENLER DAHA FAZLA

Katılımcılara, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vermeyecekleri sorusu yöneltilirken; "Oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 41,8 olurken, "Kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 58,2 oldu.

2 YILDA YÜZDE 10'DAN FAZLA DÜŞÜŞ

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda yüzde 52,18 ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aradan geçen 2 yılın ardından oy kaybının yüzde 10,38 olduğu görüldü.