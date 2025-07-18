Özdemir Araştırma, CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) 7-11 Temmuz tarihleri arasında, 2 bin kişiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Genel seçim anketinde, CHP yüzde 32,9 oy oranı ile birinci parti olurken; araştırmada AKP’nin oy oranı yüzde 31,1 seviyesinde kaldı. Böylece CHP ile AKP arasındaki fark 1,8 puana yükseldi.
İşte anket sonuçları:
'OY VERMEM' DİYENLER DAHA FAZLA
Katılımcılara, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vermeyecekleri sorusu yöneltilirken; "Oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 41,8 olurken, "Kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 58,2 oldu.
2 YILDA YÜZDE 10'DAN FAZLA DÜŞÜŞ
2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda yüzde 52,18 ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Aradan geçen 2 yılın ardından oy kaybının yüzde 10,38 olduğu görüldü.