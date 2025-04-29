Ceza Sınırı 5 Yıla Yükseliyor

Mevcut yasalara göre, taksirle işlenen ve cezası 3 yılın altında kalan suçlar için evde, geceleyin veya hafta sonu infaz uygulamaları mümkün kılınıyordu. Ancak 3 yılın altındaki cezaların infazı bulunmadığından bu yöntemler yaygın olarak uygulanamıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu sınır 5 yıla çıkarılacak. Böylece cezasının bitimine 5 yıl kalan hükümlüler, özgürlüklerini belirli kurallarla sürdürerek cezalarını dışarda infaz edebilecek.

Dışarıda İnfaz Şartları Esnetiliyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni modelde özellikle hamile ve çocuklu kadınların konutta infazdan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca, tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve ağır hasta hükümlüler için de dışarıda infaz şartları genişletilecek.

Hasta Hükümlülere Özel Kolaylık

Yaşı ilerlemiş veya ağır hastalığı bulunan hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evlerinde infaz hakkından faydalanabilecek. Böylece sağlık durumu cezaevi koşullarında kötüleşebilecek kişilere daha insani bir yaklaşım sergilenecek.

Gündüz İşe, Akşam Cezaevine: Yeni Bir Hayat

Yeni modelde, ‘geceleyin infaz’ uygulaması ile basit suçlardan hüküm giymiş kişiler gündüz saatlerinde işlerine devam edecek, akşamları ise açık cezaevine dönerek cezalarını çekecekler.

“Hafta sonu infaz dediğimiz sistemde mahkûm hafta içi çalışıyor hafta sonu iki gün cezaevinde kalıyor. Hafta sonu iki gün kaldığında bir hafta kalmış sayılıyor. Geceleyin infazda da gündüz çalışıyor, gece açık cezaevine geliyor. Firar etmesi hâlinde zaten doğrudan kapalı cezaevine dönüyor. Bu infaz türleri sadece basit suçlar bakımından mümkün. Ağır suçlar yani kasten öldürme, cinsel suçlar, terör gibi başlıkları kapsamıyor” açıklamasında bulunan yetkililer, düzenlemenin sadece hafif suçları kapsayacağını vurguladı.