Banka hesabını rızası dahilinde ya da rızası olmaksızın başka kişilerin kullanımına sunan ve bu nedenle 'nitelikli dolandırıcılık' maddesini düzenleyen TCK 158 kapsamında yargılanan yüz binlerce mağdurun merakla beklediği 'IBAN düzenlemesi' yeniden 12. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.



IBAN DÜZENLEMESİ BAŞKA BAHARA KALDI!



Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulacak paket, daha sonra TBMM Adalet Komisyonu'nda madde madde incelemeye alınacak. Söz konusu paket içerisinde en çok dikkat çeken madde ise kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen 300 binin üzerinde dosyaya yönelik yapılacak kapsam değişikliği idi.



Paketin taslak halinde yer alan düzenlemeye göre, halihazırda alt sınırı 4 yıl olan TCK 158 kapsamındaki bu davaların büyük bölümü, kişilerin doğrudan dolandırıcılık faaliyetine katılmadığı, yalnızca banka hesaplarının kullanım bilgilerini paylaştıklarının tespit edilmesi halinde ayrı bir suç olarak ele alınacaktı.



Müstakil suç kapsamında, banka hesabını ya da kripto borsalarındaki üyeliklerini başkalarının kullanımına sunan ve kiralayan kişilere verilecek hapis cezası 1 yıl ila 3 yıl arasında olacak, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetine doğrudan katılmamaları halinde TCK 158 kapsamında yargılanmalarının önüne geçilecekti.



SON SANİYEDE PAKETTEN ÇIKARILDI



Adalet Bakanlığı kaynakları, söz konusu düzenleme ile halihazırda 50 bini tutuklu olmak üzere 300 bine yakın dosyanın çözüme kavuşmasının beklenildiğini belirtirken, AKP'li milletvekillerinin son saniyede verdiği karar ile IBAN tasarısı 12. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.



Düzenlemenin son saniyede paketten çıkarılmasına sosyal medyada 'IBAN mağdurları' adı ile örgütlenen binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Mağdur olduğunu belirten kullanıcılar, daha önce de düzenlemenin Meclis'e sunulacağına söz verildiğini belirterek "AKP artık bizimle dalga geçiyor" yorumunda bulundu.



AKP kaynakları, söz konusu düzenlemenin 'eksik' hazırlandığını ve daha kapsamlı şekilde ele alınarak ilerleyen aylarda Meclis'e sunulabileceğini belirtirken, çalışmanın erken tamamlanması halinde 12. Yargı Paketi'nin komisyon aşamasında yeniden IBAN tasarısının pakete eklenebileceği öğrenildi.