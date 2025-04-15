MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir." sözleri yandaş medyanın birinci sayfalarında kendine yer bulamadı. Bahçeli'nin iktidar medyasının manşetlerinde yer bulamaması AKP ile yaşanan kavganın işareti mi?

Bahçeli dün, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, dünkü açıklamaları kafaları karıştırdı. Bahçeli, "mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması" ve "sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesi" ve "İmamoğlu suçsuzsa beratı" ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Bahçeli'nin bu ifadeleriyle "İmamoğlu hakkındaki karar hızlıca alınsın" imasında bulunduğu yorumunun yanında, söz konusu ifadelerin dava dosyasındaki bilgi, belge ve bulguların yetersiz olduğuna işaret ederek AKP'ye dönük uyarı mesajı olduğunu savunanlarsa çoğunlukta.

YANDAŞ MEDYANIN BİRİNCİ SAYFALARINDA BU KEZ KENDİNE YER BULAMADI

Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli İmamoğlu'na yönelik sözleriyse yandaş medyanın birinci sayfalarında yer bulamadı. Bahçeli'yi birinci sayfasına taşıyan iktidara yakın birkaç gazete ise açıklamanın "İmamoğlu" kısmına yer vermedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Takvim gazeteleri Bahçeli'yi birinci sayfalarında 'hiç görmedi'. Hürriyet, Bahçeli'nin' 'Roblox' açıklamasına yer verirken Milliyet kısa bir alanda da olsa Bahçeli'nin açıklamasına yer verdi.

Akşam gazetesi de Bahçeli'nin açıklamalarını küçük bir alanda görenler arasında yerini aldı. Bahçeli'nin, "İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" sözlerine yer verilmedi.

Yeni Akit gazetesi Bahçeli'nin açıklamalarını "CHP kaos siyasetine hız verdi" bölümünden gördü. MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi de Bahçeli'nin tartışmalara neden olan İmamoğlu sözleri yerine CHP açıklamasını manşete taşıdı.