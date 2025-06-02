MHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu'nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşini eleştiren paylaşımlar yapmasının ardından tutuklanması tartışmalara neden oldu. Külünk, "Bu karar, kimleri üzmüştür, kimleri sevindirmiştir?" dedi.

Bekiroğlu'nun tutuklanmasına AKP içinde de itiraz geldi. AKP'li Metin Külünk, Bekiroğlu'nu yıllardır tanıdığını belirtti. Külünk, "Bekiroğlu'nun Şu anda demir parmaklıklar arkasında ve son derece üzücüdür bu durum, kendine has, inanmışlığından kaynaklanan bir üslubu vardır. Bu üslup kimi zaman çok sert kabul edilir.Ancak bu sertliğin kaynağı bu topraklara olan bağımsızlığımıza vatanımıza değerlerimize olan sadakatindendir. Ve bu sert üslup üzerinden yazdıklarındaki üslup sertliği tartışılabilir lehte ve aleyhte kanaat ifade edilebilir. Saygı duyarız." dedi.

Külünk şu ifadeleri kullandı:

Ancak bunların hiçbirisi terör örgütü olan 15 Temmuz İşgal girişiminin faili FETÖ örgüt mensuplarının sevinmesine sebep olunmamalı idi.

Yine; çıkar amaçlı suç örgütü iddiası ve delilleri ile adalete hesap verecek olan Ekrem İmamoğlu operasyonlarına ilk andan itibaren hukuk mantığı ile en güçlü desteği verdiğinden dolayı Bekiroğlu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye’ye turuncu devrim operasyonu çekmek isteyen güçleri sevindirecek bir karar olmasını da hak etmemiştir açıkçası.

Burak Bekiroğlu’nun temel dayanağı; inandığı doğrular, kalemi ve sözüdür. Olayları hiçbir zaman hamasetle yorumlamaz.son derece hukuk zekası güçlü ve 17/25 öncesinden itibaren FETÖ’yü en iyi okuyan ve bu anlamda tarihe not düşecek açık bilgiler yazmış ,akıllıca,derinlikli, stratejik bir bakışla, FETÖ örgütünün kimliğini, arka planlarını ve uluslararası bağlantılarını bilerek tavır alır.

-Dün yargı bir karar verdi: Tutuklama kararı. Saygı duyarız. Hiç kuşkusuz bu karar, itiraza açık bir karardır. Kararı verenlerin gerekçelerini her ne kadar hukuken ve vicdanen kabul etmesek de, yargının verdiği karara saygı duyarız. Ancak açıkça söylemek gerekir: Bu karar, kimleri üzmüştür, kimleri sevindirmiştir?

Her şeyden önce; FETÖ ile mücadele edenleri, 15 Temmuz gecesi tankların önüne tereddütsüz çıkanları üzmüştür. Bu karar, toplumda ciddi bir güven sorununa yol açmıştır.

Peki kimler sevinmiştir? 15 Temmuz gecesi vatandaşlara bomba atanları, kurşun sıkanları, tanklarla halkı ezenleri, Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı bombalayanları maalesef sevindirmiştir

Biliyoruz inanıyoruz adalet tecelli edecektir. Daha başka söze gerek var mı? Şunu unutmayalım medeniyet değerlerimiz bize, hukukla, adaletle, ve her zaman ama her zaman hakikatin tarafında durarak var olmayı öğretmiştir.