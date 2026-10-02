Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunun gündemindeki fon vurgununa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şamil Tayyar, son günlerde “Fon vurgunu, AK Parti’ye yönelik bir seçim operasyonu muydu? Plan erken mi bozuldu?” şeklindeki yorum ve sorularla karşılaştığını belirtti.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Bir defa, her başa gelen nusubeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir.

“VURGUN MAHALLİNDEKİLER BİZİM ÇOCUKLARDI”

-Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı.

-Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler.

-Güçlüydüler. Dokunulmazlardı. Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.

-Erdoğan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi.

-Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar.

-Oyunu bozan Erdoğan oldu. Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek bakanımız sahaya indi.

-Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı. İnşallah, devamı gelir.

-Ha bu arada buna sevinenler, tepinenler olmadı mı? Olur tabi, sendelersen bir tekme de onlar vurur.

-Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın.