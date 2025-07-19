AKP'li Şamil Tayyar, iki kez kanser atlatan, cezaevinde 21 kilo veren, hastalığının yeniden nüksetme ihtimaliyle karşı karşıya olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye edilmemesini eleştirdi. Tayyar, "Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir." dedi.

Tayyar, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur? Dava düşer mi? Deliller karartılır mı? Yurtdışına mı kaçar? Sahi ne olur? Bazı yorumlara bakıyorum: ‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’ ‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’ ‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’ Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir. Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var. Yapmayın" çağrısında bulundu.