AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarının ardından bir avukat tutuklanırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan da Erdoğan üzerinden nüfuz elde edenlere yönelik paylaşım geldi.

Saral, "AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir. Ne yazık ki, kendisini 'dava insanı' gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.

Saral şu ifadeleri kullandı:

Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar! Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir.