Kocaeli Kongre Merkezi’nde, AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı gerçekleştirildi.
Programa; AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Çok sayıda partilinin yer aldığı programda iftarın ardından protokol konuşmaları yapıldı.
(AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş)
Teşkilatın farklı kademelerinden çok sayıda kişinin katıldığı programda konuşmalar yapılırken, iftarın ardından tansiyon yükseldi. Gençlik kollarının eski ve mevcut yöneticileri arasında kavga çıktı.
HALEF SELEF KAVGASI
İftar programının ardından salon çıkışında, AKP Kocaeli Gençlik Kolları’nın eski yöneticileri ile mevcut yönetimde yer alan bazı isimler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevrede bulunan partililerin araya girdi.