Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kimseyi mağdur etmedik, iktidarımız boyunca hak yemedik. AKP iktidarı tarafından hakkı yenen var mı?’ diye sordu. İşte yanıtlar:

ÇİFTÇİ: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Alım fiyatları düşük tutuldu. Kırsalın boşalmasına göz yumuldu. 10 milyon hayvan ithal edilip, 11 milyar dolar yurt dışına gitti. Çiftçi ve üretici sahipsiz bırakıldı.

GAZETECİ: Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin: Basın özgürlüğüne büyük darbe vuruldu. Gazeteciler düzmece davalarla tutuklandı.

EMEKLİ: Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan: Emeklilerin maaşı yüzde yüz eridi, maaşlar asgari ücretin altına düştü. İkramiye ile kurbanlık bile alınamıyor.

ÖĞRETMEN: Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Mülakatta elenip torpilin gölgesinde bırakıldılar. Maaşlar yoksulluk sınırında kaldı.

KADIN: 2002’de öldürülen kadın sayısı 66’ydı, 2007 ve 2009 yıllarında bu sayı binin üzerine çıktı. 2025’in üç ayında 185 kadın öldürüldü.

SAĞLIKÇI: Hastanelerde randevu yok. ‘Giderlerse gitsinler’ denilen doktorlar, hastalara vakit ayıramıyor. Aile hekimleri grevde.

DEPREMZEDELER: 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana iki yılı aşkın süre geçti, hâlâ konteynerlerde kalan depremzedeler var.

HAYVAN: AKP’nin sokak hayvanlarının katledilmesine öngören kanun teklifi, 30 Temmuz 2024’te Meclis’te kabul edildi.