Belediyelere yönelik peş peşe operasyonların ardından CHP'li isimlerin peşine düşen AKP, yeni transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi.



Geçtiğimiz hafta siyaset kulislerine düşen iddiaya göre Ankara'da CHP'li 4 ilçe belediyesinin AKP'ye geçeceği öne sürülmüş, haberde yer verilen belediye başkanlarının 'mutlak butlan' sürecinde sessiz kalmış olmaları iddialara yönelik kuşkuyu artırmıştı.



Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan Belediyelerine yönelik iddiaları yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanlarken, iddiaların ortaya atıldığı gün Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na giderek Murat Kurum'u ziyaret etmesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi.





Transfer söylen Haymana Belediyesi'nden CHP'lileri kızdıracak bir hamle daha geldi.



MANSUR YAVAŞ'IN PANKARTLARINI KALDIRDILAR



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın isimler, 4 CHP'li belediye başkanının AKP'ye transfer olacağına yönelik iddiaları yalanlasa da, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un talimatı ile ilçedeki Mansur Yavaş pankartları sessiz sedasız kaldırıldı.







Haymana Belediyesi, Yavaş'ın hazırladığı pankartların 'gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında kaldırıldığını' öne sürerken, bu hamle Levent Koç'un gelecek hafta AKP'ye geçeceği iddialarının 'kesinleştiği' şeklinde yorumlandı.