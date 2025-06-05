Afyonkarahisar’da 2018 yılında hayırsever Peyami Yıldırım, o dönem MHP yönetiminde olan Emirdağ Belediyesi’ne “yaşlıların faydalanacağı bir tesis yapılması” şartıyla 260 bin Euro ve 200 bin TL bağışladı. Ancak iddiaya göre bu bağış, istenilen şekilde kullanılmadı. Tesisten geriye yalnızca bodrum kalıbı çakılmış bir inşaat kaldı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Hayırsever Peyami Yıldırım, belediyeye dava açtı. Yerel mahkeme hayırseveri haklı buldu ve karar Yargıtay tarafından da onandı. Emirdağ Belediyesi, hayırsevere yaklaşık 17 milyon TL tazminat ödemekle yükümlendi. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, 2019’da göreve geldiklerinde şartlı bağıştan geriye 2 bin TL kaldığını açıkladı. “Ortada tesis yok, para yok; sadece bir temel atılmış ve inşaat kat karşılığı müteahhide verilmiş” diyen Koyuncu, eski Belediye Başkanı MHP’li Uğur Serdar Kargın’a sert sözlerle yüklendi.

‘ZİFİRİ KARANLIK ADAM’

MHP’li Kargın da halefi Serkan Koyuncu’da sert yanıt verdi. Kargın, şu ifadeleri kullandı: “Zifiri karanlık adamın birisi kalkmış bizleri suçlamış. Gerekirse ayrıntılara da gireriz ama korku şu; devlette devamlılığın gereğini unutup, önceki dönemde hayırseverle imzalanan protokolü canı öyle istediği için iptal eden küçücük başkan, bu mahkeme kararıyla yaptığı yanlışı nihayet anlamış oldu… Hata benimse ben, seninse sen ödeyeceksin.”