MetroPOLL Araştırma, 28 ilde 8-12 Nisan tarihleri arasında toplam bin 202 kişi ile CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) gerçekleştirilen anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Şirketin yöneticisi Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara, “Sizce Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanır mıydı?” sorusunun yöneltildiği görüldü.
VATANDAŞ İKNA OLMADI
Vatandaşların, yüzde 56,8'si “hayır” yanıtını verirken, yüzde 30,7'si “evet” yanıtını verdi.
Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,5.
DİKKAT ÇEKEN MHP AYRINTISI
AKP’li seçmen ağırlıklı olarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasaydı da tutuklanacağını düşünürken, MHP’li seçmende durum daha farklı.
MHP'li seçmenlerin yüzde 44,1'i İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasaydı da tutuklanacağını düşünürken, yüzde 39,2'si ise "hayır tutuklanmazdı" yanıtını verdi.