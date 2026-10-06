Kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinafın kararı onamasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın cezayı onaması halinde, TCK 53 kapsamında İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kesinleşecek. Yargıtay’dan çıkması beklenen karar İstanbul’un geleceğine ilişkin kulisleri hareketlendirdi. Odatv’nin haberine göre, kulislerde yeni başkanlık için AKP’li dört belediye başkanının adı öne çıkıyor.



ÇOĞUNLUK HALA CHP'DE



Bu isimler arasında Fatih B. Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ümraniye B. Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler B. Başkanı Tevfik Göksu ve Zeytinburnu B. Başkanı Ömer Arısoy da bulunuyor. Kulis bilgilerine göre İsmet Yıldırım, Tevfik Göksu ve Ömer Arısoy’un, diğer aday olarak gösterilen Ergün Turan’ı dışladıkları öne sürülüyor.





Bu gelişmelerin yanı sıra, İBB Meclisi’nde değişen dengeler de İstanbul’un yönetimine ilişkin ipuçları veriyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İBB Meclisi’nde CHP, 186 üyeyle çoğunluğu elde etmişti. AKP’nin 122, MHP’nin 6, BBP’nin ise 2 üyesi bulunuyordu. Ancak sonraki dönemde yaşanan siyasi gelişmelerle meclis aritmetiği değişti.



Güncel tabloda CHP’nin 154, Cumhur İttifakı’nın ise 142 üyesi bulunuyor. Kulislerde, CHP’den 8 meclis üyesinin daha AKP’ye geçmesi halinde çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçebileceği konuşuluyor.