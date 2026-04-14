Yıllardır ‘salonlara sığmıyoruz’ diyerek politika yapan AKP’ye artık salonlar da büyük gelmeye başladı. Hafta sonu Kayseri’nin ev sahipliğinde Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı yapıldı.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nün konferans salonunun balkon kısmı tamamen boştu. AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş salon perdeyle kapatıldıktan sonra konuştu.

8 İLİN TEŞKİLATI

Toplantıya Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray milletvekilleri ile il ve ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri davet edildi. Genel Merkez tarafından organize edilen 8 ilin milletvekili ve teşkilat üyelerinin katıldığı toplantıda Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün yanı sıra eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Perdenin arkasındaki boş 6 sıra kadraja böyle yansıdı.

İlk iki gün bir otelde gerçekleştirilen toplantının üçüncü günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait konferans salonunda gerçekleştirildi. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş konuşurken salondaki boşluklar dikkat çekti. Salonun orta bölümünde siyah bir perde asıldığı ve arka bölümün görünmediği anlaşıldı.

AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, perdenin önüne hitap etti. Arkadaki boşluklar “İktidarın kaybettiği salon gücünü hiçbir perde örtemiyor” dedirtti.

PERDE ÇEKİLDİ

Yeterli katılım olmayınca küçük olan salonun daha da daraltıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya fotoğrafları gören AKP’liler, “Bir zamanlar meydanlara, salonlara sığmıyorduk. Şimdi küçük salonu bile dolduramıyoruz, ortadan küçücük salon ikiye bölünmüş” diye yorum yaptılar.