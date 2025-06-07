AKP ve İYİ Parti heyetleri bayram ziyaretlerinde infaz yasasını değerlendirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, "Devletin sözünün arkasında durması lazım. Bazı sözler verildi. Mesela Kovid ile ilgili binlerce telefon alıyoruz. Bayramda çıkacaklarını bekliyorlardı fakat olmadı, Ekim ayına kaldı" dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Ceza hukukunun iki tarafı var. Cezaya uğrayan kişi var, bir de ona vesile olan kişi var. Yaralanan insanların da vicdanını yaralamamak gerekir. Çok hassas bir denge. Ekim ayında uzun bir müzakere, uzun bir mutabakat ile daha sağlıklı bir sonuç alınabilir" yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş da "Bazı konularda, siyasi popülerlik yerine aklıselimin hakim olması lazım. Bu alelacele bayram öncesi ‘şurayı sevindirelim’ ile olacak işler değil" ifadesini kullandı.