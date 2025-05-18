ORC Araştırma'nın 15 ilde yaptığı genel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'nin birinci çıktığı 4 kentte CHP'ni öne geçtiği görüldü.

11-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Konya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Tokat ve Çorum illerinde genel seçim anketleri yapıldı.

Katılımcılara, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

4 ŞEHİR EL DEĞİŞTİRDİ

Son seçimde AKP'nin birinci parti olarak çıktığı Balıkesir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum’da, bu kez CHP’nin öne geçtiği gözlemlendi.

İşte o kentler ve sonuçları:

DENİZLİ VE MANİSA DA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

ORC Araştırma 9-14 Mayıs tarihlerinde Aydın, Denizli, Manisa, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'de yaptığı genel seçim anketlerinin sonucunu Cuma günü kamuoyu ile paylaşmıştı.

Araştırmada 14 Mayıs seçimlerinden AKP'nin kazandığı Denizli ve Manisa'nın el değiştirdiği görülmüştü.

Böylece aynı araştırma şirketinin yayımladığı 21 kentte yapılan anketlerde, bu kentlerin 6'sı AKP'den CHP'ye geçmiş oldu.