CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonlara tepki olarak Türkiye’nin 11 kentinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemleri düzenledi. İstanbul’un farklı ilçelerinde her hafta halkla buluşan CHP, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” taleplerini yineledi.
'AKP'NİN KALESİ'
Eylemlerden biri, 14 Haziran’da Bayburt’ta gerçekleşti. Bayburt Valiliği’nin kent merkezinde miting yapılmasına izin vermemesi üzerine Genç Osman Stadı önünde düzenlenen eyleme yoğun katılım sağlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “AKP’nin kalesi” olarak bilinen kentlerde de halkın desteğini vurguladı.
YÜZDE 52 SUÇLAMALARA İNANMIYOR
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP’nin saha çalışmaları ve anketleri, Bayburt’ta İmamoğlu’na yönelik suçlamalara halkın çoğunlukla inanmadığını ortaya koydu.
Ankete göre, suçlamaların doğruluğuna inananların oranı yüzde 48’de kalırken, yüzde 52’si suçlamaları gerçekçi bulmadı.
CHP'NİN BAYBURT'TA ALDIĞI OY YÜZDE 4
Eyleme katılanların yüzde 59’u ise “CHP’li değilim, destek için geldim” dedi. 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP’nin yüzde 39, MHP’nin yüzde 38, CHP’nin ise yüzde 4 oy aldığı Bayburt’taki bu tablo dikkat çekti.
ÖZEL'İN MASASINDAKİ ANKET: CHP YÜZDE 40,4
Özgür Özel’in Silivri ziyaretinde paylaştığı ankete göre, kararsızlar dağıtıldığında CHP’nin oy oranı yüzde 40,4’e ulaşırken, AKP yüzde 34,6’da kaldı. CHP, halkın iradesine sahip çıkma çağrısını sürdüreceğini belirtti.