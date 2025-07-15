22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç, 11 Temmuz'da PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği 'silah bırakma' töreni ile yeni bir boyuta ulaştı.



SİLAH BIRAKAN PKK'LILAR ASKERE ALINACAK MI?



Bu gelişmelerin ardından hafta sonu Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iki günlük kampa giren AKP'de, en yoğun gündem maddesi PKK'nın tasfiye süreci oldu.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, yürütülen tartışmalardan biri de askerlik çağına gelmiş ve silah bırakacak PKK'lıların akıbeti oldu.



YAŞAR GÜLER'DEN PKK'LILARIN ASKERE ALINMASINA YEŞİL IŞIK



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik çağına gelmiş PKK’lılara ilişkin, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.





