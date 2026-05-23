Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin basın ahlak ilkelerine aykırı yayın yapamayacağına ilişkin düzenleme genişletiliyor. Medyada zaten ’Ahlak ilkeleri’ olarak uygulanan maddeler kanunlaştırılıyor ve buna aykırı davrananlar için 10 güne kadar resmi ilan kesintisi yapılması öngörülüyor. Tekrarı halinde bu süre 25 güne çıkacak, birden fazla ihlalde 60 güne yükselecek. Böylece medya parasal kıskaca alınmış olacak.

Yeni düzenlemede ‘’Gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez. Haber başlıklarında, haberin içeriği ve gerçek saptırılamaz’’biçiminde muallak maddeler bulunuyor.

“Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz. Özel hayatın gizliliğine aykırı yayında bulunulamaz’’ gibi bazı olumlu maddeler de yer alıyor. 24 maddelik torba teklif ile yeni basın yayın ilkeleri belirleniyor. Bu ilkelerden bazıları şöyle:

“Şiddet kullanımını meşrulaştıran içeriklere yer verilemez. Suçu ve suçluyu övücü yayın yapılamaz. Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla sabit olmadıkça suçlu ilan edilemez.”