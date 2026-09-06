2023 yılında AKP mitingine katılması nedeniyle “AKP bir daha gelirse böyle giyinemezsin” eleştirilerinin hedefi olan şarkıcı Tuğba Ekinci, o dönem yaptığı açıklamada iktidarın kadınların kıyafetine müdahale edeceği yönündeki yorumlara tepki göstermişti. Ekinci, “Koskoca Cumhurbaşkanı bunu yapar mı? Kim izin verir ya? Allah aşkına kendinize gelin” ifadelerini kullanmıştı. Ekinci, şimdi ise sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

“KOSKOCA CUMHURBAŞKANI BUNU YAPAR MI?”



Ekinci, 2023 yılında AKP mitingine katılması sonrası gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

“Koskoca Cumhurbaşkanı bunu yapar mı? Kim izin verir ya? Allah aşkına kendinize gelin” diyen Ekinci, kadınların baskı altına alınacağı yönündeki yorumları da “eğitimsizlik” ve “cehalet” olarak nitelendirmişti.