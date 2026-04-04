Dövizle askerlik bedeli 8 bin Euro’yu aştı. Yaşadıkları ülkelerde yıllık yüzde 2 enflasyon gören genç gurbetçiler, yüzde 25.2’lik zammın şokunda. Askerlik çağındaki gençlerin Türk vatandaşlığını bırakma oranının artması bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM YAPTI

AKP’nin ikinci hükümeti döneminde 1000 dolar olan dövizle askerlikte tutar, 417 bin liralık bedelli askerlik ile aynı ödeme şartlarına bağlandı. 333 bin liradan 417 bin liraya yükselen bedelli askerlik ücretinde dövizle ödeme yapacak gurbetçiler için de yüzde 25’in üzerinde bir artış oldu. Bu artışla, başta Almanya olmak üzere, AB üyesi ülkeler, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya gibi ülkelerde yaşayan Türk gençlerinin, Türk vatandaşlığından çıkmasının da hızlanması bekleniyor.

Dövizle askerlik ile bedelli askerlik pratikte çok farklı. Yurt dışında yaşayan bir Türk erkek, uzun süreli askerlik görevi için Türkiye’ye gidemiyor. Gidince, oturma izni, iş ve yatırımlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye’de ise, bedelli askerlik daha çok parası olanlar için geçerli bir sistem.