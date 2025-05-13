Cumhurbaşkanlığı, Meclis’te görüşülerek oylanması gereken düzenlemeleri Kanun Hükmünde Kararname yayınlayarak devreye soktu. Anayasa Mahkemesi tam beş yıl sonra söz konusu kararnameyi iptal etti. Bu kez kamu personelinin çalışma ve atamalarını içeren aynı düzenlemeler Meclis’e getirildi ve yasalaştı. Ancak halen anayasaya aykırılıklar var. AYM’nin beş yıl sonra iptal ettiği 29 madde Meclis’e sunulan kanun teklifiyle yasalaşırken, yine 15 maddelik iptal edilmiş düzenlemenin iktidar tarafından Meclis’e sunulmasına CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli tepki gösterdi. Türeli, “Kararname hazırlanırken hiçbir hukukçuya danışmayan iktidar bütün uyarılara kulak tıkıyor. Saray her şeyden kopmuş. Topluma da yasama faaliyetlerine de hukuka da yabancılaşmış durumda. Kendi kurdukları sistemi bile alt üst ediyorlar” dedi.