Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olmak gibi bir derdim yok" açıklamasının ardından tartışmalar yeniden ateşlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'ın açıklamalarına itiraz ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" dedi. AKP'de Erdoğan'ın yeniden adaylığı için hazırlıklar başladı.

ANAYASA YERİNE MECLİS'İ İŞARET EDİYORLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'ye göre, Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için anayasa değiştirmek yerine Meclis’ten seçim kararı çıkarılması daha makul olan yol.

AKP kurmayları ayrıca Erdoğan’ın “Tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklindeki açıklamasının bir daha aday olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

2027 DETAYI

Adaylık tartışmaları için takvimin henüz erken olduğunu belirten AKP kaynakları, bu tartışmaların 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

DEM PARTİ'DEN DESTEK BEKLENTİSİ

AKP, DEM Parti ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekerek TBMM'de seçim kararı alınması yönündeki kararda bu partiden destek alabileceğini düşünüyor.