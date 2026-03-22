Elazığ’da bayramlaşma programı kapsamında yola çıkan AKP İl Başkanlığı konvoyu, trafik kazasıyla gündeme geldi. Keban ilçesine doğru ilerleyen konvoydaki araçlardan biri, Elazığ-Keban kara yolunda bir taksiyle çarpıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

