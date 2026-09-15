Konya'da AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda incelemelerde bulunulduğunu açıkladı. İlçe başkanlığının paylaşımında, "AK Parti İlçe Başkanımız 2026/2027 öğretim yılı münasebetiyle okulları denetlemede bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, ilçedeki üç okulda yeni göreve başlayan güvenlik ve temizlik görevlilerinin çalışmalarının yerinde incelendiği belirtilerek, "Sorunsuz görevlerini yapmaktadırlar. Görev alan tüm arkadaşlara ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" denildi. AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

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