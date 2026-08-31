Elazığ’da kent merkezindeki çimento fabrikasının taşınması için yeni yer arayışı sürerken gözler Tadım’a çevrildi. Fabrikanın bölgeye kurulacağı iddiası, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüleri ayağa kaldırdı. Tadım halkı, kent merkezindeki sorunun çözümü için kendi yaşam alanlarının ve tarım arazilerinin feda edilmesine karşı çıkıyor.

“TADIM’DA ÇİMENTO FABRİKASI İSTEMİYORUZ”

Tadım Köyü Muhtarı Bahattin Yıldırım, köy halkı ve çevre köyler adına çimento fabrikasının bölgede kurulmasına karşı olduklarını belirtti. Tadım’ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığını vurgulayan Yıldırım, yaklaşık 36 bin dönümlük tarım arazisinin korunması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, kent merkezindeki fabrikanın taşınmasına karşı olmadıklarını ancak bunun başka bir yerleşim bölgesinin mağdur edilmesi pahasına yapılmaması gerektiğini belirterek, “Tarım alanlarından ve yerleşim bölgelerinden uzakta uygun bir alan belirlenmeli” dedi.

“YATIRIMA DEĞİL, YERİ SEÇİMİNE KARŞIYIZ”

Fabrikanın modern teknolojiyle kurulacağı yönündeki açıklamaların itirazlarını değiştirmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “Son teknolojiyle de yapılsa biz fabrikayı burada istemiyoruz. Biz yatırıma veya kalkınmaya karşı değiliz. Yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Köylüler de fabrikanın tarım arazilerine, su kaynaklarına, hava kalitesine ve hayvancılığa zarar verebileceği endişesini dile getirdi. Tadım’ın sanayi tesisiyle değil, tarım ve turizm potansiyeliyle gündeme gelmesi gerektiğini belirten yurttaşlar, proje hayata geçirilirse hukuki ve demokratik haklarını kullanarak mücadele edeceklerini açıkladı.