Gülnur Saydam

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Ovası’nın yıllardır termik santrallerin yarattığı kirlilikle boğuştuğunu belirterek, “Bölgede hava kirliliği, kanser vakalarında ciddi artışlara ve binlerce insanın erken ölümüne neden oldu. Bilimsel verilere göre, son 20 yılda bölgede kanser vakaları 8 kat arttı. Kahramanmaraş’ta yılın 200 günü ulusal limit değerlerin üzerinde hava kirliliği yaşanıyor. Bu veriler, bölgenin daha fazla kirliliği kaldıramayacağını açıkça gösteriyor. Ancak görünen o ki, bu gerçekler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın karar alma süreçlerinde hiçbir anlam ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

"İklim Değişikliği Bakanlığı mı, Kirlilik Destek Bakanlığı mı?"

Bakanlığın adında “İklim Değişikliği” ifadesi bulunmasına rağmen, bu kararın iklim kriziyle mücadele değil, tam tersine iklim krizini derinleştirme yönünde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Öztunç, “Afşin-Elbistan Termik Santrali, kurulduğu günden bu yana 16.530 kişinin erken ölümüne neden oldu. Buna rağmen, daha fazla kirlilik yaratacak yeni ünitelerin inşasına onay verilmesi, Bakanlığın isminin hakkını vermek bir yana, adeta halk sağlığına ve doğaya karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

"Termik Santral AKP’nin İklim Politikasının Tutarsızlığıdır"

Öztunç, İklim Kanunu’nun Meclis’e sunulmasıyla termik santral projelerine verilen onaylar arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, “Bir yanda iklim değişikliğiyle mücadele için yasa çıkarılırken, diğer yanda termik santral projelerine onay verilmesi, AKP’nin iklim politikalarındaki tutarsızlığını ve çifte standartlarını gözler önüne seriyor. Bu çelişki, iklim kriziyle mücadelede samimiyetle hareket edilmediğini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

"Halk Sağlığı ve Gelecek Nesiller İçin Büyük Tehlike!”

Bu kararın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de tehdit ettiğini belirten Öztunç, “İklim krizi tüm dünyanın en acil sorunu haline gelmişken, Türkiye’nin en kirli havasını soluyan Afşin ve Elbistan halkına daha fazla kirlilik yüklemek, insan haklarına aykırıdır. Bölgede yaşayan insanlar, yıllardır kirli hava solumaya, sağlıklarını kaybetmeye ve geleceklerinden endişe duymaya mahkum ediliyor. Bu karar, onların yaşam hakkını hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür” dedi.

"Artık Yeter!"

Afşin-Elbistan halkının yıllardır “Artık yeter!” diye haykırdığını hatırlatan Öztunç, “Bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve sağduyulu herkes, bölgenin daha fazla kirliliği kaldıramayacağını defalarca dile getirdi. Belediyelerimiz davacı oldular. Ancak görünen o ki, bu sesler, karar vericiler tarafından duyulmuyor. Bu karar, halkın sesine kulak tıkamanın ve geleceğimizi karartmanın bir örneğidir. Afşin-Elbistan’a daha fazla termik santral değil, temiz hava, sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek borçluyuz. Artık yeter! Halk sağlığını ve doğamızı, siyasi çıkarlara feda etmeyin!” dedi.