Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine dönük yasal düzenleme mesajı vermesi, iktidar kanadında uzun süredir devam eden iç değerlendirmeleri yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Erdoğan, 2027 bütçesinde emekliler için mali kaynak oluşturulduğunu ve yasal düzenlemenin TBMM takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak düzenlemenin taban maaşı mı kapsayacağı yoksa seyyanen bir artış mı getireceği henüz netlik kazanmadı.

TEŞKİLATLARDAN GELEN RAPORLAR: "EMEKLİ İLE BAĞLAR KOPUYOR"

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, hükümetin emekli adımını hızlandırmasının ardında teşkilatlardan gelen ciddi saha uyarıları yatıyor. AKP kulislerinde, partinin en geniş tabanlarından birini oluşturan emekli seçmenin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezildiği, bu durumun tabanda derin bir kırılma ve tepkiye yol açtığı vurgulanıyor.

Teşkilatların sahada yaptığı temaslarda, geçim sıkıntısının doğrudan sandık tercihlerine ve AKP ile olan duygusal bağlara olumsuz yansıdığı, partiden belirgin bir uzaklaşma sürecinin yaşandığı parti yönetimine rapor edildi. Erdoğan’ın açıkladığı düzenlemenin, sahadan gelen bu baskı ve seçmen kaybını durdurma arayışından bağımsız olmadığı ifade ediliyor.

İKİ BÜYÜK BAŞLIK KULİSLERİ KİLİTLEDİ: FON KRİZİ VE EMEKLİ MAAŞLARI

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde partiyi en çok zorlayan iki ana gündem maddesinin altı çiziliyor: Giderek büyüyen fon krizi tartışmaları ve milyonlarca emeklinin geçim çıkmazı. İktidarın bu iki kriz başlığında sıkıştığını belirten parti kurmayları, fon krizinin yarattığı siyasi yıpranmanın yanı sıra emeklilerin gelir koşullarındaki erimenin iktidar tabanını doğrudan erittiğini ve yıl bitmeden somut bir adım atılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini kaydediyor.