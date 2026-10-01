Türkiye’nin gündemindeki “fon krizinin” ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, AKP içindeki gerilim de kulislere yansıdı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyaset ve ekonomi gündeminde geniş yankı uyandıran fon krizine ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları köşesine taşıdı.

Selvi, görüştüğü AKP milletvekillerinin soruşturma süreci nedeniyle “infial halinde” olduğunu aktardı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte sürpriz tutuklamaların gündeme gelebileceğini öne süren Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazı isimleri görevden alabileceğini iddia etti.

"KELLELER GİDEBİLİR"

Soruşturmanın seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Selvi, sürecin henüz çok başında olunduğunu vurguladı.

"Pandora'nın kutusu yeni açıldı" ifadelerini kullanan Saray'ın sesi Selvi, adli birimlerin şu an sadece "işin köpüğüyle" uğraştığını ve soruşturma derinleştikçe kamuoyunu şaşırtacak sürpriz tutuklamalara tanık olunabileceğini öne sürdü.

Selvi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte taviz vermeyerek "bazı kelleleri uçurabileceğini" belirtti.

AKP milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri köşesine taşıyan Selvi, parti içinde fon krizine yönelik büyük tepki olduğunu ve milletvekillerinin “infial halinde” bulunduğunu aktardı.