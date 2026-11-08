Fon soruşturmasının siyasi yansımaları AKP içinde tartışılıyor. İnternethaber’in Türkiye gazetesine dayandırdığı habere göre, soruşturmanın başlamasının ardından parti yönetimine sunulan anketlerde AKP’nin oy oranında 3-4 puanlık düşüş görüldüğü aktarıldı.

Haberde, bu seçmenlerin başka partilere yönelmediği, büyük bölümünün kararsız konuma geçtiği belirtildi. Parti kurmaylarının, atılacak adımlara bağlı olarak bu kitlenin yeniden AKP’ye destek verebileceğini değerlendirdiği ifade edildi. Aktarımda anketlerin şirketi, örneklemi, saha tarihleri ve soru bilgileri yer almadı.

“YOKSA HEPİMİZ TÖHMET ALTINDA KALIYORUZ”

Habere göre, fon soruşturmasında AKP’li ve partiye yakın bazı isimlerin yer alması, parti içinde ve teşkilatlarda tepkiye neden oldu. Bazı milletvekillerinin rahatsızlıklarını doğrudan yönetime ileterek soruşturmada adı geçen isimlerin açıklanmasını istediği aktarıldı.

Milletvekillerinin yönetime, “Bu işin içinde kim varsa bir an önce açıklanmalı, yoksa hepimiz töhmet altında kalıyoruz.” sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi.

Parti yönetiminin seçmen üzerindeki olumsuz etkiyi ve güven kaybını gidermek için yeni adımlar üzerinde çalıştığı; kulislerde ise kararsız seçmenlerin başka partilere yönelmeden yeniden kazanılması için sürecin hızlandırılması gerektiğinin konuşulduğu kaydedildi.

“BİR KARARSIZLAR KİTLESİ VEYA SANDIĞA GİTMEYECEK BİR TOPLULUK OLUŞUYOR”

Haberde görüşlerine yer verilen parti kaynakları, ekonomik zorluklar ve son olayların seçmen üzerindeki etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Seçmen henüz bizden kaçıp başka yere gitmiyor. Ama bize de oy vermek istemeyen bir kitle var. Hem ekonomik zorluklar hem de son yaşanan olaylar nedeniyle. Bir kararsızlar kitlesi veya sandığa gitmeyecek bir topluluk oluşuyor. Bu çok tehlikeli.”

Parti kaynakları, yerel seçimlerde sandığa gitmeyenlerin büyük bölümünün AKP seçmeni olduğunu savunarak bu döngünün kırılması gerektiğini belirtti. Vatandaşın hesap sorulduğunu somut olarak görmek istediğini söyleyen kaynaklar, siyasi bağlantı ihtimaline ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Cumhurbaşkanı'nda bu kararlılık var.”