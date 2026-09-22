Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin “Somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi” açıklaması ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un yeni anayasa tartışmalarında “kırmızı çizgiler” vurgusu, AKP kulislerinde seçmendeki rahatsızlığa dönük mesajlar olarak yorumlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, parti çevrelerinde, iki açıklamanın birbirinden bağımsız olmadığı; iktidarın, süreç nedeniyle özellikle milliyetçi ve muhafazakâr seçmende oluşan soru işaretlerini gördüğü değerlendirmesi yapılıyor.

AKP kaynaklarına göre sahada yüksek sesle dile getirilmeyen ancak giderek belirginleşen “pasif bir tepki” var.

Uçum, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Türk milleti, Türk vatandaşlığı, Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devletini “kırmızı çizgi” olarak sıralamıştı.

Bu başlıklarda farklı bir düzenlemenin tartışılmasının dahi kabul edilemeyeceği yönündeki çıkış, iktidar tabanına güvence mesajı olarak görülüyor.

SANDIK HESABI ÖNE ÇIKIYOR

AKP kaynakları, parti yönetimine ulaşan anket ve saha izlenimlerinde sürecin seçmen kaybına yol açabileceğine ilişkin bulgular bulunduğunu belirtiyor.

Kaynakların değerlendirmesine göre tepkili seçmen bugün tartışmaya girmese de siyasi tutumunu sandıkta göstermeye hazırlanıyor.

AKP'li kaynaklar, "İnsanlar tartışmaya girmiyor, sesini çıkarmıyor ancak sandığı bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Parti kurmayları, iktidarın sürecin başlangıcında öngördüğü siyasi tablonun tam olarak oluşmadığını kabul ediyor. Bu nedenle seçim takvimi yaklaştıkça “devletin ve milletin temel değerleri”, üniter yapı ve terörle mücadele başlıklarında daha sert ve net açıklamaların öne çıkması bekleniyor.

"TAVİZ VERİLDİ" ALGISI

AK Parti’deki değerlendirmelere göre iktidar, bir yandan süreci sürdürürken diğer yandan “taviz verildiği” algısının yerleşmesini engellemeye çalışacak.

Bu çerçevede silahların tamamen bırakılması ve devletin temel niteliklerinin tartışmaya açılmayacağı mesajının daha sık vurgulanacağı ifade ediliyor.

AKP'DE DEM PARTİ RAHATSIZLIĞI

Parti kaynakları, seçmendeki rahatsızlığın artmasında DEM Parti yöneticilerinden ve örgüt çevrelerinden gelen bazı açıklamaların da etkili olduğunu savunuyor.

DEM Parti’den yapılan bazı açıklamaları “açıkça kışkırtıcı” olarak nitelendiren kaynaklar, bu söylemlerin iktidarın kendi tabanına süreci anlatmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

AKP kulislerinde, sembolik silah bırakma görüntülerinin seçmeni ikna etmeye yetmediği; örgütün Kandil ve Suriye dahil tüm unsurlarıyla silah bırakmasının beklendiği belirtiliyor.

Sürecin uzaması ve tartışmalı açıklamaların sürmesi halinde tepkinin sandığa yansıması ihtimali, parti içinde daha güçlü biçimde konuşuluyor.