AKP’de fon skandalına ilişkin tartışmaların partiye zarar verdiği yönündeki değerlendirmeler giderek artıyor. Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, parti kulislerinde süreçte kamu kurumlarının ihmali bulunduğu, bunun yanı sıra örgütlü bir yapının da rol oynadığı görüşü dile getiriliyor. Parti içinden bazı isimler, “Birkaç nefsine yenilmişlerin yüzünden bütün parti zan altında mı kalsın?” diyerek tepkilerini ortaya koyarken, “Fon listesi açıklanmadan yolumuza devam edemeyiz” görüşünü savunuyor.

FON LİSTESİ İÇİN ÇAĞRILAR YÜKSELİYOR

Fon listesinin açıklanmasına yönelik talepler Meclis’e de yansıdı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Fon listesi açıklansın” çıkışının ardından Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise tepkisini “Utanıyorum” sözleriyle dile getirdi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak” dedi. Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da haksız kazanç elde eden iş insanları ile bu kişilerle iş yapan kamu görevlilerine çağrıda bulunarak itirafçı olmalarını ve elde edilen servetin iade edilmesini istedi.

YENİ ANAYASA ELEŞTİRİLERİ

Parti içindeki rahatsızlıklar yalnızca fon tartışmalarıyla sınırlı kalmıyor. “Terörsüz Türkiye” hedefinin topluma yeterince anlatılamaması, yeni reform ve projelerin gecikmesi ve yeni anayasa tartışmalarının gündeme alınmaması da AKP kulislerinde eleştirilen konular arasında bulunuyor.

FON LİSTESİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

2027 reform gündemi ve 2028 seçim hazırlıklarının önüne geçen fon tartışmalarının parti içinde yarattığı rahatsızlık sürerken, listenin yakın zamanda açıklanabileceği yönünde iddialar da gündeme geliyor. Parti içindeki bazı isimler, sürecin aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini savunuyor.