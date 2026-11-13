AKP kulislerinde 2028’den önce erken seçim ihtimali yeniden gündeme geldi.

Mayıs 2027 olası seçim tarihi olarak konuşulurken, parti içinde Kasım 2027 seçeneğinin de daha gerçekçi olabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un daha önce seçim için 2028’in mart ve nisan aylarını işaret etmesine karşın, parti kulislerinde erken seçim senaryolarının gündemden düşmediği belirtiliyor.

Bu hesaplarda emekli aylıklarına yılbaşında yapılması planlanan artış da önemli bir yer tutuyor.

OCAK ZAMMINA EK ARTIŞ GÜNDEMDE

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığına göre, ocak ayında yapılacak olağan zamma ek bir düzenleme gündeme gelirse iktidarın bu artışın siyasi karşılığını aynı yılın bahar aylarında sandıkta görmek isteyebileceği değerlendiriliyor.

Emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle yükselen tepkilerinin de ek zam tartışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Başlangıçta olağan zammın üzerinde bir artışın iktidarın öncelikli gündeminde olmadığı, ancak sahadan gelen tepkiler üzerine seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirilmeye başlandığı aktarılıyor.

Düzenlemenin bütçeye maliyeti ve seçim öncesinde ihtiyaç duyulacak kaynak ise parti içinde ve ilgili bakanlıklarda tartışılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

AKP kulislerinde, ocak ayındaki olağan artışa ek zam yapılması halinde en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yaklaşabileceği konuşuluyor. Ancak seyyanen artışın miktarı, hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve düzenlemenin kapsamı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

'BEKLENEN ZAM YAPILMAZSA TEPKİNİN ALTINDAN KALKAMAYIZ'

Yüksek zam beklentisinin kamuoyuna yansıması AKP içinde de ayrı bir tartışmaya neden oluyor. Parti kaynakları, beklentinin karşılanmaması halinde emeklilerden sert tepki gelebileceği görüşünü dile getiriyor.

Kulislerde, "Beklenen zam yapılmazsa tepkinin altından kalkamayız" değerlendirmesinin yapıldığı aktarılıyor.