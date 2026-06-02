CHP içindeki kurultay tartışmalarını derinleştiren yargı kararının ardından, iktidar partisinde olayın siyasi faturasını üstlenmeme arayışı başladı. AKP kaynaklarından sızan bilgilere göre, partinin önde gelen isimleri, söz konusu mahkeme kararının doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirilmesinden ciddi bir rahatsızlık duyuyor.

Kulislerde, bu gelişmenin iktidar eliyle yürütülen bir operasyon olmadığı, aksine muhalefetin kendi iç krizlerinden kaynaklandığı aktarılıyor. Yapılan değerlendirmelerde, "Her siyasi ve hukuki gelişmeyi doğrudan Erdoğan’a bağlamak yapay bir algıdır. Bu durum tamamen CHP’nin iç meselesidir" görüşü ön plana çıkıyor.

Muhalif Seçmenin Konsolide Olmasından Endişe Ediliyor

AKP kurmayları, kamuoyunda oluşabilecek "yargı yoluyla muhalefete müdahale ediliyor" algısının siyasi risklerine dikkat çekiyor. Özellikle muhalif seçmen blokunun bu tür iddialar karşısında kenetlenmesinden endişe duyan parti içi kaynaklar, farklı siyasi kesimlere de bu doğrultuda mesajlar iletiyor.

Kulislerde, kararın arkasında siyasi bir iradeden ziyade, devlet mekanizmasının kendi iç dinamiklerinin ve kurumsal reflekslerinin yer aldığı tezi hararetle savunuluyor.

"Bürokrasi Özgür Özel Yönetimine Rezerv Koymuş Olabilir"

Parti çevrelerinde fısıldanan en dikkat çekici iddialardan biri de devlet yapısı içindeki bazı odakların CHP’nin mevcut ekseninden duyduğu rahatsızlık. Resmi bir nitelik taşımayan ancak kulislerde yüksek sesle konuşulan tezlere göre; devlet bürokrasisi içindeki bazı kliklerin, Özgür Özel liderliğindeki yeni CHP yönetim anlayışına karşı mesafeli yaklaştığı ve bu rezervin yargısal sürece yansımış olabileceği öne sürülüyor.

Ancak parti yöneticileri, bu tür yorumların sadece birer kişisel analiz ve kulis senaryosu olduğunun altını özenle çiziyor.

İktidarın Ajandası: Seçim Sonrası Restorasyon

Tüm bu tartışmaların gölgesinde AKP kurmayları, partinin asıl gündeminin dış hatlar değil, kendi iç dinamikleri olduğunu belirtiyor. Yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından partide başlayan yenilenme ve toparlanma süreci, Ankara kulislerinde birinci öncelik olarak nitelendiriliyor.

Teşkilatlardaki "metal yorgunluğu" tabir edilen durgunluğu aşmak ve kaybedilen seçmen kitlesini yeniden kazanmak için yoğun bir mesai harcandığını belirten kaynaklar, şu ifadeleri kullanıyor:

İç Gündeme Odaklanma: "Şu an başka bir partinin iç işleriyle ya da kurultay süreçleriyle zaman kaybedecek lüksümüz yok."

Yenilenme Mesaisi: "Tüm enerjimizi teşkilatları dinamik hale getirmeye ve halkın taleplerine yanıt vermeye ayırmış durumdayız."

Sonuç olarak AKP, CHP kurultayına darbe vurulduğu yönündeki eleştirileri göğüslemek yerine, topu tamamen devlet ve yargı bürokrasisinin kendi işleyişine atarak süreci mesafeli bir konumdan izlemeyi tercih ediyor.