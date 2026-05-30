AKP’de ekonomi yönetiminin hazırlayacağı olası sosyal destek paketleri ile seçim takviminin birlikte değerlendirildiği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, özellikle emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli kesimlerde yaşanan memnuniyetsizliğin son kamuoyu araştırmalarına da yansıdığı ifade ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 36 BİN TL SENARYOSU

Kulislerde konuşulan senaryoya göre, yılın son çeyreğinde emeklilere yönelik kapsamlı bir gelir düzenlemesinin yapılması ve ardından oluşacak siyasi atmosferin yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneğinin de masada olduğu öne sürülüyor.

EMEKLİNİN GÖNLÜ ALINMA PLANI

Parti kaynakları, son yerel seçimlerden bu yana emekli kesimin iktidara yönelik tepkisinin sürdüğünü ve sabit gelirli gruplardaki ekonomik sıkıntıların siyasi tercihlere doğrudan yansıdığını dile getiriyor.

Cumhuriyet'in haberine göre AKP kulislerinde, “Emekli memnun edilmeden seçim denkleminde avantaj sağlamak zor” değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle emeklilere yönelik maaş artışının yanı sıra bazı ek destek paketlerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Enerji desteği, kira yardımı ve sosyal yardım başlıklarının da tartışıldığı ifade ediliyor.

PARTİ İÇİNDE ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Parti yönetiminde erken seçim konusunda ortak bir görüşün oluşmadığı belirtiliyor.

Bazı kurmaylar, ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme görülmeden seçime gidilmesinin riskli olacağını savunurken, bazı isimler ise olası maaş artışları ve sosyal destek paketlerinin yaratacağı etkinin kısa sürede sandığa yansıyabileceğini düşünüyor.

EKONOMİ PAKETLERİ SONRASI ANKET TAKİBİ

AKP kulislerinde konuşulan formüle göre, ekim ayında açıklanabilecek ekonomik paketlerin toplumdaki karşılığının ölçülmesi planlanıyor.

Kamuoyu yoklamalarında iktidar lehine bir toparlanma görülmesi halinde kasım ayında erken seçim seçeneğinin daha güçlü biçimde değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

SON KARAR ANKET SONUÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Parti içinde bazı isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gelecek anket sonuçlarına göre nihai kararın verileceğini dile getiriyor.

Bu nedenle sonbahar aylarının siyasette hareketli geçeceği yorumları yapılıyor.